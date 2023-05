Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Roccasecca, insieme a quelli del nucleo carabinieri antisosfisticazione e sanità di Latina e all'ispettorato del lavoro di Frosinone, hanno controllato alcune attività commerciali e industriali per la verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare, la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel corso degli accertamenti sono state riscontrate diverse irregolarità: carenze igieniche sanitarie degli ambienti di lavoro, impiego di lavoratori in nero e alimenti privi della tracciabilità.

In particolare è stato riscontrato anche l'impiego in nero di un lavoratore minorenne. A conclusione delle verifiche sono state elevate sanzioni amministrative per la somma complessiva di oltre 15.000 euro. Inoltre è stata sospesa una attività imprenditoriale e sequestrati 15 chili di alimenti vari, poiché risultati privi di tracciabilità.