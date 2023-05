Travolto e ucciso da un trattore. La vittima è Riccardo Campoli, sessantanove anni, di Ferentino. L'incidente ieri in un agriturismo a Roma, nella zona della Marcigliana. Alla guida del mezzo agricolo un sessantenne, anche lui ciociaro. Per Campoli, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di soccorso. Sul posto oltre al personale medico, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del ferentinate, sono intervenuti gli agenti della polizia del commissariato Fidene-Serpentara, i vigili del fuoco e il personale dello Spresal. Il sessantanovenne era molto conosciuto e stimato.