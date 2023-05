Per non dimenticare le vittime di tutte le mafie, ogni anno dal 2002, il 23 maggio viene celebrata la giornata per la legalità e il contrasto alla criminalità mafiosa. La data è scelta simbolicamente per commemorare un evento che ha sconvolto la storia del nostro Paese: la strage di Capaci del 23 maggio 1992 in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e tre uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. A completamento di un percorso didattico, in occasione di tale data, i vigili del fuoco di Frosinone hanno partecipato ad una manifestazione che si è svolta presso l'istituto comprensivo statale di Monte San Giovanni Campano al fine di sensibilizzare gli alunni sul tema della legalità evidenziando l'importanza del lavoro svolto dai vigili del fuoco sempre vicini alla popolazione.

All'evento hanno partecipato oltre cento bambini dell'istituto comprensivo entusiasti di aver incontrato da vicino i loro "eroi" e di aver visto i loro mezzi apprezzando la loro attività strettamente legata anche al tema della legalità. Per l'occasione erano presenti anche le autorità locali e i carabinieri. Durante l'incontro i vigili del fuoco hanno svolto una serie di interessanti attività quali proiezioni di filmati inerenti l'attività dei vigili del fuoco

e del progetto "Scuola sicura" nonché la Pompieropoli, ovvero un campo dimostrativo che ha l'obiettivo di avvicinare i più piccoli al mondo dei pompieri. È stato inoltre proposto un percorso in miniatura che simula le attività effettuate dai vigili del fuoco a misura di bambino con dimostrazione pratica dello stendimento della manichetta e prove di spegnimento a freddo. Immensa la gioia dei bambini che hanno potuto vedere da vicino i loro "eroi"che hanno omaggiato con delle medaglie su carta firmate dagli studenti. La manifestazione si è conclusa con l'inno dei vigili del fuoco e, per finire, insieme ai bambini e ai carabinieri, l'inno di Mameli.