Un'altra ferita per un territorio che nelle ultime settimane sta mostrando tutta la sua fragilità. Una frana ha interessato un versante della collina dove sorge l'ospedale, in località San Marciano. Il terreno è venuto giù a poche decine di metri dalla struttura sanitaria. A segnalarlo è stato un residente della zona che ha allertato la polizia locale.

Ieri gli uomini della protezione civile hanno utilizzato dei droni per riprendere dall'alto il fronte della frana e valutare meglio le sue condizioni. Il dirigente dell'ufficio tecnico del Comune non esclude che si debba procedere «con un intervento di stabilizzazione del pendio molto lungo e di elevata pendenza».



