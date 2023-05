La giunta ha deliberato la richiesta di contributo al Consiglio regionale per ottenere i contributi economici a sostegno delle iniziative idonee a valorizzare la collettività a livello culturale, sportivo, sociale ed economico. Il periodo di realizzazione degli eventi va dal 1° luglio al 15 settembre prossimi.

"Una estate... ad arte" è il progetto culturale pianificato dall'amministrazione comunale che prevede un investimento di circa 20.000 euro. L'idea è quella di promuovere cultura, arte e tradizioni del territorio, dando continuità a iniziative già avviate e di successo.

In particolare, gli eventi riproposti riguardano le stagioni teatrali all'aperto, i concerti dal vivo, la notturna "Tre torri", lo street food e la Notte bianca. Gli appuntamenti teatrali si svolgeranno nell'arena sita ai piedi della torre medievale, che ben si presta ad accogliere manifestazioni del genere. La stagione teatrale è giunta alla nona edizione. Le compagnie amatoriali locali mettono in scena annualmente opere famose o inedite, catturando l'interesse di giovani e non.

Sono previste almeno cinque rappresentazioni che andranno in scena nei mesi di luglio e agosto, quando sarà possibile partecipare gratuitamente. Un appuntamento sportivo dell'estate è la "Notturna Tre Torri", gara podistica regionale giunta alla 14ª edizione, che sarà articolata su un tracciato di 10 chilometri. che si snoda nel centro cittadino. In programma anche la celebrazione del 160° anniversario dell'elevazione di Ceprano al grado di città, avvenuta con breve Pontificio di Pio IX il 4 agosto 1863.

L'estate sarà animata anche da musica dal vivo e non mancherà l'appuntamento con il percorso eno-gastronomico, lo street food che fonde la tradizione del cibo di strada con la musica, l'arte e lo spettacolo, in programma nella prima settimana di agosto. Evento ormai di successo la "Notte bianca" tra shopping, musica e gastronomia in programma sempre nella prima settimana di agosto. Particolare attenzione è riservata alla valorizzazione dei siti storico-culturali locali: il Museo archeologico di Fregellae, la Collegiata di Santa Maria Maggiore, il convento di Sant''Antonio Abate, l'archivio storico comunale e la torre medievale, sede della collezione di Antonio Spinosa.