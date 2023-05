Boom di presenze per "L'ospedale scende in piazza", evento che animato ieri mattina il centro cittadino. Entusiasta il presidente dell'Associazione dipendenti ospedalieri (Ado), Pietro Marcelli, che ha parlato di oltre 2.500 visite effettuate. Sono stati davvero tanti i cittadini che hanno approfittato della giornata dedicata alla prevenzione sottoponendosi a visite e test gratuiti. Madrina della manifestazione la dottoressa Caterina Fiumara. A portare i saluti della Asl di Frosinone è stato il direttore generale Angelo Aliquò: «La cosa che è emersa di più, parlando con i medici e gli operatori, è la soddisfazione emersa dai loro visi. Riflettono il sentire della popolazione che certamente è altrettanto soddisfatta. Lo scorso anno, il primo impatto che ho avuto con la provincia di Frosinone fu proprio la giornata della salute di Sora - aggiunge Aliquò - Sono contento che la manifestazione sia cresciuta, arrivando nel corso centrale della città, e mi auguro che diventi un simbolo e una metafora di quello che stiamo facendo, cerchiamo di fare sempre cose migliori, è dura, difficile, ma ce la faremo. Stiamo acquistando attrezzature, a settembre a livello provinciale sarà un tripudio di cantieri per tutti i finanziamenti che abbiamo ricevuto e anche per le spese che stiamo facendo con il nostro bilancio. Tutto questo per offrire una sanità migliore. Mancano ancora i medici, ma arriveranno anche quelli».

Presente ieri anche il sindaco Luca Di Stefano, diversi rappresentanti dell'amministrazione comunale e per la Regione Lazio la presidente della commissione sanità della Pisana, Alessia Savo. «Iniziative come queste devono essere esemplari e punto di partenza per la politica che si occupa di sanità e vuole avere l'ambizione di promuove e dare risposte alla salute di ogni cittadino», ha commentato la Savo. A sottolineare l'ottimo lavoro di squadra che ha portato tanti primari dell'ospedale a scendere in piazza con le proprie equipe è stato il direttore sanitario del Santissima Trinità, Massimo Menichini.