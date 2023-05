Tragedia sfiorata nella notte tra venerdì e sabato all'incrocio stradale in zona Roana, tra via Casilina sud e via Santa Cecilia. Una Polo con a bordo un uomo, sembrerebbe di nazionalità straniera, ha sfondato la ringhiera del mobilificio Navarra, rimanendo in bilico con l'auto, tra la strada e il piazzale privato dell'attività commerciale. L'automobilista è rimasto ferito al volto. La dinamica dell'incidente, avvenuto intorno alle 3.30, è al vaglio dei carabinieri del Norm della Compagnia di Anagni intervenuti per i rilievi. L'uomo ha fatto ricorso alle cure dei sanitari. Poteva andare peggio se in quel frangente si fossero trovati a transitare sulla Casilina altri autoveicoli o, peggio ancora, persone. Torna d'attualità quel crocevia particolarmente insidioso e molto trafficato, gli incidenti non si contano più, sono a decine. Soprattutto in quel tratto dove l'introduzione di una rotatoria stradale potrebbe essere vista come la soluzione migliore.