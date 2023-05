Una età indicativa tra i 60 e i 65 anni, riverso a terra esanime, quasi completamente nudo. Una maglietta a maniche corte e le scarpe ai piedi come unici indumenti. È stato visto da un passante ieri mattina, poco dopo le 9.30, "abbandonato" sul ciglio della strada, tra la carreggiata e una leggera vegetazione.

La chiamata alle forze dell'ordine, l'arrivo dei carabinieri della stazione di Mignano e della compagnia di Sessa Aurunca, l'ambulanza e la constatazione del decesso poi la ricerca, immediata, della identità di quel corpo rinvenuto in una traversa della strada statale Casilina a san Pietro Infine, in località Petriera, direzione Venafro.

Immediate le indagini, i controlli, le verifiche per risalire a un nome e cognome nonché al contesto della morte.

Da un'immediata scrematura, la prima evidenza.

Non sembra essere un residente della zona, del piccolo comune che delimita il confine tra Cassinate e Casertano. E allora, ancora verifiche e ricerca instancabili di riscontri per un uomo - un italiano - lasciato lì senza alcun documento. Fino al tardo pomeriggio di ieri neppure eventuali denunce di scomparsa hanno potuto aiutare a identificare il cadavere, eppure ogni minuto che passa può risultare determinante.

Tanti gli interrogativi che hanno immediatamente "invaso" il territorio, quello al di qua e quello al là del confine. Dai comuni limitrofi come quelli ciociari e quelli campani. Come ha trascorso i suoi ultimi istanti di vita? Chi era in sua compagnia? Che cosa ci faceva in quell'area e per quanto tempo il corpo è rimasto lì?

Ha avuto un malore ed è stato "abbandonato"? E da chi? Da una donna con la quale era in compagnia o da un uomo oppure da un gruppo di persone? E perché era privo di indumenti? Sicuramente il corpo non presenta nessuna ferita da arma da fuoco o da taglio. A coordinare le indagini la procura di Cassino con la dottoressa Chiara D'Orefice come magistrato.