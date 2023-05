Cinghiali a spasso nel quartiere Scalo. Non si tratta dei primi avvistamenti nella zona, infatti la vicinanza del fiume e di ampie aree verdi offre le condizioni ideali per gli ungulati, che trovano in questa zona l'habitat giusto per stanziarsi.

L'ultimo cinghiale è stato visto proprio davanti alla stazione ferroviaria, ma da anni ormai vengono registrate presenze anche in prossimità della provinciale Ceprano-Scalo-Falvaterra. Come è noto, i cinghiali hanno causato spesso incidenti stradali mentre attraversavano la provinciale, in corsa e con il buio. Numerosi automobilisti hanno urtato gli animali, che nella maggior parte dei casi sono stati uccisi dall'impatto, registrando non pochi danni ai loro veicoli.

Comunque, un serio pericolo poiché può accadere che si perda il controllo del mezzo e si esca fuori strada. È accaduto anche che ragazzi in sella al loro scooter si siano scontrati con gli ungulati, rischiando addirittura la vita. In ogni caso, la presenza degli animali selvatici nelle aree urbane è pericolosa. I cinghiali spesso si aggirano nelle aree verdi, in prossimità delle zone commerciali, si avvicinano alle case e alle persone senza paura, ma i rischi non sono esclusi specialmente quando hanno i cuccioli al seguito. Sono animali che vanno in cerca di cibo, stanziati soprattutto in prossimità del fiume, tra il verde, e da lì raggiungono case e strade senza paura.

Attraversano in corsa le vie del paese in genere di sera, forse accecati dai fari delle auto restano in mezzo alla carreggiata e questo mette in pericolo l'incolumità dei conducenti. Il problema appare di complessa soluzione, gli animali si moltiplicano e diventano ingestibili, ma soprattutto si generano condizioni di rischio che fortunatamente fino ad oggi non sono mai sfociate in tragedie. Prima i cinghiali venivano avvistati soltanto di sera, ora circolano in pieno giorno nei luoghi frequentati dalle persone, come fossero animali domestici, ma in realtà non lo sono per cui una loro pericolosa reazione non è esclusa. Il problema persiste da anni irrisolto , mal gestito e spesso volutamente ignorato proprio perchè complesso.