Lavoratori in nero: ai controlli dei carabinieri non sfugge un caso che coinvolge, anche se indirettamente il Comune. Nei giorni scorsi i militari del comando compagnia della città dei papi, decisi a sconfiggere la piaga del lavoro irregolare facendo emergere casi in diversi settori imprenditoriali, hanno scoperto numerosi lavoratori non registrati sul libro matricola dell'azienda presso cui operavano. In qualche caso lo sconcerto è sfociato nel disappunto, e all'incredulità è seguita l'applicazione di severe adeguate sanzioni.

Il caso forse più eclatante, che potrebbe avere conseguenze anche sotto il profilo amministrativo, è quello relativo a una signora che, da anni alle dipendenze di imprese incaricate dall'amministrazione comunale in più settori, avrebbe denunciato la propria anomala situazione: da oltre due mesi, pur lavorando all'interno degli uffici comunali, non risulterebbe assunta dalla ditta che gestisce i lavori per conto del Comune. E il suo non sarebbe l'unico caso, anche se il condizionale è d'obbligo e l'accertamento è in atto.

La signora, che avrebbe anche ammesso di essere in attesa della somma pattuita per le prestazioni fornite, è piuttosto conosciuta per la solerzia e la dedizione al suo lavoro, impegnata senza sosta anche in operazioni eseguite all'esterno, sotto gli occhi di tutti.

L'amministrazione comunale, naturalmente, non ha specifiche responsabilità rispetto a quanto accertato non essendo la lavoratrice in forza all'ente di via Vittorio Emanuele.

La criticità della situazione, però, mette a rischio gli altri numerosi incarichi gestiti dalla stessa società. Il Comune, infatti, da diversi anni ha affidato a ditte esterne una serie di incombenze, anche qualcuna piuttosto particolare che secondo la minoranza necessita di particolari requisiti, come il servizio affissioni.

Allo stato, resta difficile credere che si possa far finta di nulla. D'altronde i rapporti contrattuali con le ditte esterne prevedono il rispetto assoluto delle norme sul lavoro. Osservanza che in questo caso sarebbe venuta meno.