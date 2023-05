L'agenzia regionale di Protezione civile della Regione Lazio ha diramato un avviso di allerta gialla dalla tarda mattinata di oggi e per le successive 9-12 ore

Si prevedono sul Lazio, precipitazioni, da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale. Tenuto conto dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d'acqua, il Centro Funzionale regionale della Protezione civile ha emanato, su tutto il territorio laziale, un'allerta meteo gialla relativamente al rischio idrogeologico.

L'invito agli enti è ad attivare le fasi operative previste dalla propria pianificazione di Protezione civile e adottare tutti gli adempimenti del caso.

Per la provincia di Frosinone è prevista un'allerta gialla per criticità idrogeologica, mentre è allerta verde per criticità per temporali e idraulica.