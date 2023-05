Tredici birrifici, quarantasei birre esaminate e cinque categorie in gara. Aromatizzata, bassa fermentazione, strong, birra frumento e alta fermentazione. Premiate le eccellenze birraie delle province di Frosinone e di Latina. La Camera di Commercio insieme alla sua azienda speciale Informare e con la collaborazione di Promocamera, azienda speciale della Camera di Commercio Umbra, ha lanciato ieri la prima edizione del concorso dedicato alle birre artigianali del territorio. «Un modello assolutamente positivo di filiera estesa che abbiamo voluto fortemente portare, per la prima volta, nell'area vasta Frosinone Latina – ha detto il presidente Giovanni Acampora – Oggi possiamo affermare che la strada che abbiamo percorso insieme è un'importante opportunità di visibilità per le nostre aziende. Sono qui a rappresentare le eccellenze locali. Un valore aggiunto per tutto il nostro territorio».

Ad intervenire anche il presidente della Camera di Commercio dell'Umbria Giorgio Mencaroni. «Voi siete i primi in Italia con i quali abbiamo dato vita a un modello che vogliamo condividere in tutto il Paese, sulla scia dell'Ercole Olivario (concorso nazionale) – ha detto rivolgendosi ai birrai in sala – Alla luce della crescita del settore brassicolo, abbiamo scelto di mettere in campo tutto l'impegno possibile per valorizzare la catena produttiva economica facendola crescere, anche in altre parti del territorio nazionale, per esportare il modello "Italia" nel mondo».

La parola è passata poi al presidente dell'azienda speciale Informare, Luigi Niccolini: «Internazionalizzazione, formazione ed economia del mare sono i tre pilastri sui quali come azienda speciale informare operiamo per la crescita economica dei territori. Lo facciamo valorizzando il territorio e le sue eccellenze. E le province di Frosinone e Latina ne hanno da vendere». Soddisfatto il vice presidente di Informare con delega al turismo e alla formazione, Florindo Buffardi. «Oggi siamo in una fase che non è più quella pionieristica – ha evidenziato – Una fase avanzata di sviluppo dei prodotti come quelli dei birrifici delle province di Frosinone e Latina. Sono tempi maturi per un ulteriore salto di qualità. I marchi premiati oggi sono pregevoli a tal punto da reggere il confronto con i marchi più affermati in Italia».

I vincitori

Il primo posto della categoria birra aromatizzata è stato conquistato dal birrificio Thirsty Brothers Farm Brewery di Matteo De Luca, Gianmarco Miele e Daniel Caira di Atina. Secondo posto per il birrificio Sancti Benedicti di Cassino di Antonio Sinagoga. Il terzo invece è andato all'azienda agricola Albaneta di Montecassino di Vittorio Miri. Per quanto riguarda la categoria bassa fermentazione in cima al podio c'è il birrificio Terre di Confine di Sonnino di Livio Lattanzi, Giuseppe Lattanzi e Giuseppina Montari. Secondo posto per il birrificio Deep Beer di Francesco Di Palma di Sora. Il terzo, invece, non è stato assegnato in quanto la terza classificata ha già ottenuto un premio nella medesima categoria. Il birrificio Birra Losa di Latina di Alberto Ficarola conquista il primo posto della categoria Strong. Secondo posto conquistato invece dal birrificio Beer Farm di Aprilia di Marco Locicero e Donatella Locicero. Il terzo è andato al birrificio Tsunami di Ceccano di Marco Stirpe. Per il primo posto della categoria Frumento è stato premiato il birrificio Terra di Lavoro di Roccasecca di Roberto Minicillo e Riccardo. Secondo posto per Albaneta di Cassino di Daniele Vittorio Miri. Al terzo posto il birrificio Thirsty Brothers Farm Brewery di Matteo De Luca di Atina. Infine per la categoria Alta fermentazione il primo posto è andato al birrificio Deep Beer di Francesco Di Palma di Sora. Secondo posto al birrificio Albaneta di Montecassino di Daniele Vittorio Miri e al terzo posto il birrificio Antica Dogana di Terracina di Emanuele Braconi, Patrick Gerardi, Stefano Trani e Luigi Renna. Prossimo appuntamento con la finale del concorso nazionale "Premio Cerevisia". Parteciperanno le birre vincitrici.