Un corpo esanime, riverso a terra, sul ciglio della strada. Nudo. Quando stamattina, poco dopo le 9.30, un passante lo ha notano non ha potuto fare altro che comporre i numeri dell'emergenza. I carabinieri della compagnia di Mignano Montelungo e di Sessa Aurunca sono arrivati subito sul posto, in località Petriera, a San Pietro Infine. Il corpo si trovava in una traversa della strada statale Casilina in direzione Venafro.

Le indagini sono partite immediatamente ma l'uomo non aveva con sé alcun documento né ci sarebbero, al momento, denunce di scomparsa. Un bel mistero per la piccola comunità dell'alto casertano, ai confini con il Cassinate: l'unica certezza sembra risiedere nel fatto che non si tratterebbe di un abitante del posto. A coordinare le indagini c'è la procura di Cassino con la dottoressa Chiara D'Orefice come magistrato