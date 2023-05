Dal Sorano partita una catena di solidarietà per l'Emilia- Romagna messa in ginocchio dall'ondata di maltempo. Oggi fino alle 19, domani dalle 9 alle 19 e lunedì dalle 9 alle 13 sarà possibile consegnare beni al centro di raccolta in via Filippo Corridoni (di fronte alla cattedrale di Santa Maria Assunta a Sora). È stato il consigliere comunale Luciano Conte a lanciare l'appello chiedendo la collaborazione di tutti. Al suo fianco tanti cittadini e associazioni tra cui la "Noi x San Rocco" e "Heal".

Sono richiesti: stivali di gomma, guanti da lavoro, torce elettriche, impermeabili, powerbank, pale, badili, scoponi, sacchi per l'immondizia grandi e resistenti, brandine e sacchi a pelo, prodotti per l'igiene personale e cibo a lunga conservazione. Anche l'associazione Avess Emergency in collaborazione con il centro commerciale La Selva e Conad La Selva, organizza la raccolta di beni di prima necessità in favore della popolazione dell'Emilia Romagna gravemente colpita da alluvione. La raccolta si terrà oggi fino alle 19, domani dalle 9 alle 19 davanti all'entrata del centro commerciale La Selva per raccogliere i seguenti beni di prima necessità: alimenti a lunga conservazione, pasta olio e scatolame, alimenti per l'infanzia, igiene personale, pannolini e assorbenti, coperte e tute. Lunedì e martedì il centro di raccolta sarà attivo presso le sedi Avess: Isola del Liri dalle 9 alle 12 e Castelmassimo dalle 15 alle 18.