A una settimana dal ballottaggio, l'atmosfera elettorale si surriscalda. Sembrava dominare una certa serenità, o almeno un tacito armistizio, tra la coalizione del sindaco Daniele Natalia e quella dello sfidante Alessandro Cardinali; ecco invece riapparire volantini dal contenuto duro, mentre la tv entra a gamba tesa nella difficile sfida che deciderà le sorti dell'amministrazione comunale.

Nella notte tra giovedì e venerdì scorsi sono stati diffusi su tutto il territorio, soprattutto lasciandoli sui vetri delle auto in sosta, dei volantini che invitavano a votare Cardinali e non Natalia, definito come il sindaco del biodigestore. Nulla di particolarmente feroce, in fin dei conti; un argomento che non si sa quanto possa rivelarsi convincente per gli elettori ancora indecisi sul da farsi il prossimo 28 maggio nel turno decisivo.

A dare una mano agli avversari dell'attuale primo cittadino, però, ci ha pensato la trasmissione "Piazza Pulita" andata in onda l'altra sera su La7.

Forse prendendo spunto dall'articolo pubblicato giorni fa da "La Repubblica", nel quale si raccontava un passaggio di Daniele Natalia nel corso del comizio di chiusura a Porta Cerere, accusando il sindaco di aver salutato il pubblico "con la mano tesa" dopo l'intervento del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. La secca smentita di Natalia, che aveva precisato all'Ansa l'assoluta inesistenza del saluto romano, sembrava aver messo a tacere la vicenda. Invece La7, con una videoricostruzione, ha sottolineato la presunta violazione delle norme antifasciste, cercando di vivacizzare la materia attraverso l'intervista non programmata al primo cittadino di Anagni.

L'inviato di "Piazza Pulita" ha intercettato Natalia sul marciapiede prospiciente il suo comitato elettorale; gli ha chiesto con insistenza dettagli sull'accaduto, non soddisfatto del secco diniego del sindaco: «Non avrei mai fatto una cosa del genere, non fa parte della mia natura». L'aggiunta «lo ha scritto un idiota di giornalista», forse provocata dalla rabbia, non ha aiutato a placare gli animi e l'impedimento al cameraman di entrare nel comitato ha acceso la miccia. Qualcuno tra i sostenitori più vicini a Natalia, ritenendo una provocazione l'intrusione mediatica, si è lasciato andare a improperie e minacce contro la troupe. Qualche spintone e qualche urlo: «Chi vi ha mandato?», «Ci stai provocando!», fino a un folcloristico quanto minaccioso «Dopo ti faccio vede' i zingari de mete...».

Sul filmato andato in onda giovedì sera e sulle polemiche che sono seguite Natalia non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Al momento non si sa se qualcuno abbia sporto denuncia.