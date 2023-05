L'aeroporto Girolamo Moscardini, sede del 72° Stormo, apre i suoi cancelli al pubblico per celebrare il centenario dell'Aeronautica Militare con una giornata dedicata al mondo del volo e, in particolare, degli elicotteri.

Nel programma delle attività previste, in occasione delle celebrazioni del centenario dell'Aeronautica Militare, il 72° Stormo di Frosinone apre nuovamente le porte al pubblico dopo il successo conseguito lo scorso 28 marzo, giorno del centesimo anniversario dell'Arma Azzurra.

L'evento organizzato per nel giorno della ricorrenza ha richiamato circa tremila persone, che, accompagnate in gruppi, hanno visitato le articolazioni, la mostra statica, i simulatori di volo, la sala storica di reparto e la postazione del servizio meteorologico.

Domani dalle ore 10.00 alle ore 18.00, la cittadinanza avrà nuovamente la possibilità di trascorrere una emozionante giornata alla scoperta dell'affascinante mondo dell'aeronautica.

Con ingresso libero, sarà possibile visitare la mostra statica storica e una dedicata a di tutti gli elicotteri in servizio presso lo Stormo e l'Aeronautica Militare, nonché di tutti gli assetti ad ala rotante impiegati dalle altre forze armate e dai corpi armati dello Stato per i quali la scuola di volo di Frosinone è interessata alla formazione dei relativi piloti.

Dalle ore 10.30, in tre momenti distinti, si potrà assistere alle attività di volo, che saranno opportunamente commentate da uno speaker che illustrerà le varie fasi e la tipologia di addestramento.

Ci saranno anche numerosi stand espositivi per informare i partecipanti sulle capacità della scuola di volo dell'aeroporto Moscardini e punti promozionali per far conoscere ai più giovani le varie opportunità formative della forza armata.

Parteciperanno anche le associazioni dell'Arma Aeronautica del frusinate, che per l'occasione ospiteranno i rappresentanti dell'Airc per l'iniziativa benefica "Un dono dal cielo".

Tante altre saranno le attrazioni che consentiranno al pubblico di trascorrere una giornata unica e indimenticabile insieme al personale dell'aeronautica militare, per continuare a celebrare i primi cento anni dell'Arma Azzurra.