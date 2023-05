Consulenze ed esami diagnostici gratuiti in corso Volsci: l'ospedale di Sora scende in piazza.

Domani centinaia di persone, attese anche da fuori regione, raggiungeranno Sora. Tante le prenotazioni, ma, come ha spiegato il presidente dell'Associazione dipendenti ospedalieri (Ado) Pietro Marcelli, si tenterà di visitate più persone possibili: anche chi non avrà prenotato.

A patrocinare l'appuntamento che si terrà dalle 8.30 alle 13, la Asl di Frosinone, il Comune di Sora e la Provincia di Frosinone.

Ieri mattina il direttore sanitario dell'ospedale di Sora, Massimo Menichini, ha presenziato a un convegno che si è tenuto nella sala consiliare alla presenza di numerosi medici. «L'ospedale di Sora lavora al massimo delle sue possibilità sia in attività ordinaria con i ricoveri sia per tutta l'attività diagnostica - ha sottolineato il dottor Menichini - A questo importante evento di prevenzione sanitaria parteciperanno con grande spirito di gruppo tutti i primari ospedalieri.

Chiaramente anche il "Santissima Trinità" ha dei problemi, ma con l'impegno di tutti, anche della direzione strategica, si risolvono».

Il direttore sanitario ha poi parlato della riorganizzazione del pronto soccorso. «Una parte dei lavori è già è stata terminata, quella dei locali per l'osservazione breve; ora sono previsti lavori di ampliamento e rifacimento completo del pronto soccorso secondo i canoni più moderni: un open space con un'accettazione differenziata e quindi con percorsi separati, chiudendo una zona dell'ospedale e dedicando uno spazio soltanto al pronto soccorso».

Interventi strutturali che non saranno gli unici: «A breve inizieranno anche i lavori di ristrutturazione del settore materno-infantile - aggiunge Menichini - Inoltre stiamo ristrutturando l'ambulatorio per le endoscopie e installando un nuovo acceleratore lineare. L'ospedale sta crescendo sia in termini di tecnologia che di prestazioni - conclude il direttore sanitario - Merito dei nostri operatori e della dirigenza».