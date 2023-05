Festa grande ieri al Campo Coni di Frosinone, dove centinaia bambini e ragazzi, accompagnati dai loro insegnanti, si sono riuniti per partecipare al contest finale di "Alla Ricerca dei Tesori Ciociari".

Gli studenti di nove istituti della provincia si sono sfidati nella prova finale del progetto, che ha coinvolto grandi e bambini nella collezione delle 288 figurine da raccogliere nell'album che racconta il viaggio dei due protagonisti, l'esploratore Enea e il cane Orazio, attraverso le bellezze della Ciociaria.



Hanno partecipato gli istituti comprensivi Frosinone 2, Frosinone 3, Frosinone 4, Alatri 2, Cassino 3, Ceprano, Ferentino 1, Sora 1 e Pontecorvo 1. In palio per i primi tre classificati buoni da 1.500 euro, 1.000 euro e 500 euro da spendere in prodotti di cancelleria, arredo e decoro scolastico. Ad aggiudicarsi il primo premio è stato l'istituto comprensivo Ferentino 1. Sul secondo gradino del podio Frosinone 3, seguito da Cassino 3, che si è piazzato al terzo posto.

Tutti insieme hanno festeggiato con balli, canti e applausi, nel corso di una mattinata all'insegna dell'apprendimento attraverso il divertimento.

L'evento

La mattinata è cominciata con la sfilata delle scuole. Poi mano sul cuore e un coro di bambini e ragazzi, guidati dalla voce della cantante lirica Gloria, ha intonato l'inno nazionale.

Il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli ha espresso soddisfazione per l'iniziativa, congratulandosi per il progetto: «I veri tesori – ha detto il primo cittadino – sono quello del sapere e della conoscenza della nostra terra. Tutta la provincia è arricchita da un tesoro culturale importante, che va fatto conoscere e soprattutto valorizzato».

Presente anche l'assessore all'Istruzione del Comune di Frosinone, Valentina Sementilli, che ha sottolineato l'importanza di progetti di questo tipo, che aiutano i giovani a comprendere le proprie radici per tracciare un futuro migliore.

La sfida

Dopo i saluti istituzionali si è entrati nel vivo della competizione con le cinque prove nelle quali i ragazzi si sono cimentati. Per ogni prova i partecipanti hanno dovuto rispondere a una serie di domande, dimostrando di aver appreso le informazioni principali sui novantuno comuni ciociari contenute dall'album.

Per la prova fotografica, hanno dovuto individuare i luoghi, i personaggi, i monumenti e i paesaggi della provincia contenuti in quindici immagini.

Il secondo quiz era composto da diciotto domande sulla storia dei comuni della Ciociaria.

La terza prova era basata sulle tradizioni sull'enogastronomia locale, mentre la prova geografica si è basata sull'individuazione della posizione di un comune, dei laghi, dei fiumi e dei monti all'interno della provincia. Come prova finale un quiz di venti domande di cultura generale. A ogni prova è stato assegnato un punteggio per stilare la classifica finale. La scuola vincitrice, Ferentino 1, ha trionfato con 424 punti, la seconda classificata, Frosinone 3, ha ottenuto 415 punti e la terza, Cassino 3, 387.

L'estrazione

Collegato al progetto anche un concorso con in palio un viaggio di tre giorni a Disneyland Paris per tre persone. In ogni pacchetto di figurine, oltre alle sedici da attaccare sull'album, una "figurina forziere", raffigurante un personaggio storico o famoso della provincia. Per poter partecipare al concorso bisognava raccogliere tutte le speciali figurine e incollarle sui tagliandi presenti sulle edizioni dei quotidiani Ciociaria Oggi e Cassino Oggi del mercoledì, del venerdì e della domenica. I nomi dei collezionisti, che hanno raccolto e spedito i diciotto tagliandi, sono stati inseriti in un forziere, dal quale la piccola Alba ha estratto il nome del fortunato vincitore: Nicolò Carlacci.

La festa

Concluse le prove e stilata la classifica, i bambini, i ragazzi e gli insegnanti hanno proseguito la mattinata in allegria tra canti e balli, in un Campo Coni che, dopo un meteo indeciso e qualche goccia di pioggia, è stato baciato dal sole, che ha accompagnato i festeggiamenti fino alla premiazione dei vincitori.