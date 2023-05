«Questa mattina alle 4, una telefonata che non avrei mai voluto ricevere, mi avvertiva di un incendio nel mio locale. Arrivato sul posto non c'era più nulla da fare, anni di sacrifici andavano in fumo, nonostante l'ottimo lavoro dei vigili del fuoco che ringrazio per aver salvaguardato quel che resta della struttura». Queste le parole del titolare Alessandro Pizzuti, conosciuto da tutti come Momo, e di tutto lo staff de L'infinito Caffè. Il locale è stato distrutto da un incendio nella notte.

«Sono amareggiato perché ho sempre pensato di lavorare per il bene della mia città, per dare ai ragazzi, alle famiglie, a tutti un punto di ritrovo sano, tranquillo, divertente - aggiunge - Per un attimo sopraffatto dallo sgomento, dalla rabbia, dalla delusione. Ho pensato di mollare tutto. Subito dopo però il telefono iniziava a squillare, la gente di Ceccano si dimostrava per l'ennesima volta quello che è: un grande popolo dal grande cuore. Decine di sms, chiamate, attestati di stima, persone venute a sincerarsi che stessi bene, io la mia compagna, mio figlio, la mia famiglia, i miei dipendenti. Molti si sono offerti di venirmi aiutare per pulire, per sistemare, per ripartire nel più breve tempo possibile. Sono ancora incredulo e stento a capire chi e perché ha riversato tanto odio sul mio locale. A questo penseranno gli inquirenti verso i quali ripongo la più totale ed estrema fiducia, forte della consapevolezza di aver fatto sempre e solo del bene. Io e la mia famiglia vi ringraziamo: autorità, istituzioni, lo staff, amici e conoscenti. Tutti. Siete voi la nostra forza per ripartire come e meglio di prima. Ci aspetta una grande estate che mi impegnerò a rendere più bella che mai». Intanto proseguono le indagini da parte dei carabinieri.