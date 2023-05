Bonus energia, ancora pochi giorni per presentare le domane. La scadenza del bando è mercoledì prossimo, 24 maggio, a mezzanotte.

L'avviso prevede l'erogazione di un aiuto economico alle famiglie residenti nei comuni del Distretto sociale B, con Frosinone capofila, per fare fronte alle difficoltà causate dall'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia.

Si tratta di un contributo, una tantum, di 150 euro, cumulabile con altre agevolazioni, riservato ai cittadini con Isee inferiore a 25.000 euro.

I comuni interessati sono Amaseno, Arnara, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Falvaterra, Ferentino, Frosinone, Fumone, Giuliano di Roma, Morolo, Pastena, Patrica, Pofi, Ripi, San Giovanni Incarico, Strangolagalli, Supino, Torrice, Vallecorsa, Veroli e Villa Santo Stefano.

Il bando è sul sito istituzionale del Comune di Frosinone e sul sito del Distretto Sociale B. Tra i requisiti necessari per la presentazione dell'istanza, oltre all'iscrizione all'anagrafe di uno dei Comuni interessati dal bando e al possesso di un'attestazione Isee in corso di validità non superiore a 25.000 euro, bisogna essere intestatari di una utenza domestica di energia elettrica con riferimento al 4° trimestre 2022 oppure essere uno dei componenti del nucleo familiare del titolare dell'utenza elettrica deceduto o interdetto.

Le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica e l'accesso alla piattaforma informatica può essere effettuato tramite Spid.

Per informazioni è possibile contattare l'ufficio distrettuale Bonus Energia al numero 366.9027326, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e il lunedì e il mercoledì anche dalle 16 alle 17, o inviare una email all'indirizzo bonusenergia@distrettosocialefrosinone.it.