Fiamme divampate nella notte nel locale "L'Infinito Caffè" nel piazzale 25 Aprile a Ceccano. Ad accorgersi dell'incendio sono stati alcuni residenti intorno alle 4. Immediato l'allarme ai vigili del fuoco ma le fiamme avevano già divorato parte del locale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso. Si attende la relazione dei vigili del fuoco per chiarire le cause. Non si esclude alcuna ipotesi, neppure quella dolosa. D'aiuto alle indagini potrebbero essere anche le telecamere.