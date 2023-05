Ieri mattina allo stadio "Benito Stirpe" di Frosinone gli Stadi Generali dell'Orientamento, organizzati da Confindustria con il patrocinio di Fgic, Indire e Unioncamere. Quasi quttromila gli studenti, provenienti da tutta Italia, che hanno ascoltato le testimonianze e i consigli utili alla scelta dei percorsi di studio che possa offrire maggiori opportunità di occupabilità.

«In Italia ci sono tre milioni di Neet, ragazzi che non studiano e non lavorano, un abbandono scolastico stabilmente a doppia cifra, con picchi drammatici al Sud, e un tasso di disoccupazione giovanile tra i peggiori a livello internazionale».

Il fenomeno dell'inattività tra i giovani è stato così presentato da Giovanni Brugnoli, vicepresidente per il Capitale Umano di Confindustria. «Significa che in Italia un problema c'è: governi e politica, in questi anni, hanno perso di vista i giovani – ha continuato – E la scuola è sempre al centro dei programmi elettorali per poi essere dimenticata. Ma il nostro Paese, che è la seconda potenza manifatturiera d'Europa, non può permettersi un simile spreco di talenti. Eppure gli Its Academy sfiorano il 90% di placement. L'Italia deve quindi far decollare quella seconda gamba professionalizzante che ha fatto la fortuna di mezza Europa – ha aggiunto – e puntare sulle materie scientifiche ad alto contenuto di innovazione. II Pnrr destina 19,44 miliardi di euro al potenziamento dell'istruzione. Una quantità di risorse senza precedenti che dobbiamo spendere sulla formazione, sull'edilizia scolastica, sui collegamenti con il mondo del lavoro. La scuola – ha concluso – è il vero investimento sul futuro. Non sprechiamo questa opportunità».

Tra le testimonianze e i suggerimenti per intraprendere un percorso che porti a un'occupabilità di qualità e coerente con gli studi fatti, quelli di Giovanni Brugnoli, vicepresidente di Confindustria per il capitale umano, e Francesca Mariotti, direttore Generale Confindustria, di Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito, Cristina Grieco, presidente Indire, Claudio Gagliardi, vicesegretario generale Unioncamere, Giuseppe Biazzo, vicepresidente Unindustria, Federico Visentin, presidente Federmeccanica, e Riccardo Mastrangeli, sindaco di Frosinone.

I ragazzi hanno, inoltre potuto ascoltare le raccomandazioni e gli esempi raccolti dall'imprenditore Brunello Cucinelli, dallo scultore Jago, dal campione del Mondo 2006 e allenatore Frosinone Calcio Fabio Grosso e dal presidente del settore tecnico Figc Demetrio Albertini, che ha presentato la Nazionale Italiana degli ITS Academy, stilata con il contributo di Indire.

Durante la seconda parte della mattinata, sulle tribune dello stadio sono stati allestiti degli spazi di incontro con i ragazzi per far cogliere loro le opportunità di orientamento da molteplici punti di vista, per un momento di confronto con Brunello Cucinelli e Jago sui temi di creatività, bellezza, umanesimo tecnologico, con gli atleti dell'Associazione Sportiva Luiss per l'orientamento attraverso lo sport, con l'ITS Meccatronico del Lazio, l'ITS Lazio Digital Academy, l'Accademia delle Belle Arti e l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, in collaborazione con R-Store, con Umana per le attività di gioco orientativo sulle soft skills e sulla mappa dell'orientamento.

Presente, inoltre il Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo per offrire ai ragazzi un momento di educazione finanziaria attraverso quiz ed esercitazioni interattive-digitali per imparare a gestire i propri budget, la Fondazione Bracco per discutere di Stem e superamento degli stereotipi di genere, e Indire per parlare di Erasmus, delle competenze degli studenti negli ITS e delle opportunità di internazionalizzazione. Una tribuna è stata poi dedicata all'esposizione e alla premiazione del progetto "Eureka! Funziona!" di Federmeccanica, in cui 500 bambini della scuola primaria hanno presentato i giocattoli da loro realizzati.

Unindustria, Federmeccanica, Luiss, l'ITS meccatronico del Lazio e l'Accademia di Belle Arti di Frosinone sono partner dell'iniziativa, realizzata con il sostegno di Intesa Sanpaolo e Umana, in collaborazione con il Museo del Risparmio, con il contributo di Fondazione Bracco, Fondazione Mai, R-Store, Associazione Sportiva Luiss e Università di Cassino e del Lazio Meridionale, insieme a Cotral, associato Agens, in qualità di Mobility Partner.