Si sottopone a un intervento per dimagrimento e muore a 45 anni. A perdere la vita è stato un giovane di Fondi, G.F., che aveva deciso di sottoporsi a un intervento di routine in una struttura privata del Cassinate. Per cause ora al vaglio della magistratura di Cassino, l'improvviso e inatteso decesso. Poi la denuncia dei familiari e l'apertura di una inchiesta. Domani l'affidamento dell'incarico al medico legale per l'autopsia. Tre, tra medici e personale sanitario, iscritti nel registro degli indagati per un'ipotesi di omicidio colposo.