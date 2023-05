Sorpreso a rubare negli spogliatoi del campo sportivo, un pregiudicato è stato arrestato dai Carabinieri per furto aggravato. Probabilmente l'uomo, un 50enne, aveva bisogno di ristrutturare il bagno della propria abitazione, dato che aveva deciso di asportare, nella tarda serata di qualche giorno fa, la rubinetteria dei bagni e vario materiale edile presente all'interno degli spogliatoi della pista di atletica di via Madonna della Sanità. Per sua sfortuna però, una pattuglia dei Carabinieri di Alatri, impegnata in un servizio straordinario di controllo, nel vigilare la struttura sportiva, insospettita da una porta aperta e da un gran frastuono provenire dall'interno, ha effettuato una ricognizione dei locali, sorprendendo un uomo intento a rimuovere la rubinetteria dei bagni.

Immediate sono scattate le manette per il soggetto che aveva pensato, in un primo momento, ad una fuga: arrestato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Nel processo per direttissima tenutosi di ieri, il Gip del Tribunale di Frosinone ha convalidato l'arresto.

Anche sotto il profilo del contrasto all'uso di sostanze psicotrope, i servizi straordinari di controllo messi in atto dalla Compagnia di Alatri, coordinata dal superiore Comando Provinciale di Frosinone, hanno permesso di ottenere importanti risultati operativi. I militari hanno segnalato alle autorità competenti 3 persone per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti, sequestrando rispettivamente 1 grammo di cocaina, 8 grammi di hashish, 1 grammo di marijuana ed una bustina contenente circa 4 grammi di semi di marijuana pronti per preparare una piccola coltivazione casalinga di stupefacente.