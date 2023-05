Rinviata la festa per la promozione del Frosinone Calcio in Serie A. «L'amministrazione comunale di Frosinone - si legge in una nota del Comune - a seguito di apposito consulto presso gli organismi militari preposti, ha disposto la cancellazione della manifestazione "Frosinone in festA" presso il Parco Matusa, prevista per sabato 20 maggio, in considerazione delle condizioni meteo avverse che non consentirebbero lo svolgimento dell'iniziativa».

Confermata invece la convocazione del consiglio comunale in seduta straordinaria, sabato alle 18 nella sede di via del Plebiscito, per il conferimento della cittadinanza onoraria alla squadra del Frosinone Calcio.