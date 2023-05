Lavoro nero e sicurezza: multe per oltre 7.000 euro. Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Anagni insieme a quelli del nucleo ispettorato del lavoro di Frosinone, hanno controllato alcune attività commerciali e industriali. Nello specifico i controlli hanno riguardato due attività di Anagni con particolare riguardo alla tutela della salute, della sicurezza nei luoghi di lavoro e al lavoro nero. Nel corso degli accertamenti sono state riscontrate diverse irregolarità: l'impiego di un lavoratore subordinato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, l'assunzione di un impiegato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, l'impiego di personale non risultante dalla documentazione in misura pari o superiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo del lavoro. E infine l'omessa custodia sul luogo del lavoro del documento di valutazione dei rischi. Al termine delle verifiche sono state elevate a carico dei datori di lavoro sanzioni amministrative per oltre 7.000 euro.