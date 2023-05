Grande successo a Milano per due aziende del territorio: Ederchimica srl e Cml International Spa, presenti per Fiera Internazionale. In occasione della Fiera "Issa Pulire 2023" presente la famiglia Rotondo della Eder Chimica con il proprio marchio, leader nella produzione di detergenti professionali per aziende del settore pubblico o privato.

Dal 1979 servono una vastissima fetta di mercato nazionale, ma svolgono un ruolo da protagonisti anche nel mercato internazionale, offrendo prodotti altamente efficaci, lavorati secondo le più importanti normative di legge in materia di ecosostenibilità.

Presente anche la Cml International Spa, rappresentata dall'amministratore Delegato Alessandro Primo Caporusso e dal presidente Alessandro Caporusso, presente alla Fiera Lamiera, dove hanno presentato i propri prodotti a marchio Ercolina e Pedrazzoli. Quest'anno si celebra il 50° anniversario del marchio Ercolina e il 75° anniversario per il marchio Pedrazzoli. Nell'ottobre del 1973, infatti, Alessandro Caporusso fonda la Cml International SpA che sviluppa e brevetta macchine curvatubi portatili. Crea quello che oggi è lo storico marchio Ercolina e che grazie ai numerosi brevetti internazionali, si è andato affermando globalmente come sinonimo di qualità, affidabilità e durabilità nel tempo, rendendola oggi una consolidata realtà del "Made in Italy". Entrambe le aziende in occasione delle due Fiere hanno confermato la loro leadership sia in Italia che all'estero. Un orgoglio per il territorio che si "muove" verso altri mercati e offre occupazione, garanzia di stabilità e qualità nel territorio di azione.