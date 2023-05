«La vera alienazione per l'intera società sarebbe assistere all'inerzia delle istituzioni che, per motivi ignoti, non intervengono dinanzi ad una tematica solidale, quale la salute». Così la Uil Fpl interviene per scongiurare la paventata interruzione del servizio di psichiatria a Frosinone «per carenza di personale». «Nel ribadire che il servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc), costantemente impegnato nella cura e nell'assistenza di persone con disturbo psichico critico e grave, rappresenta uno dei servizi più importanti del territorio ciociaro, diretti a restituire dignità agli individui affetti da disturbi mentali che, prima della "Legge Basaglia", erano considerati irrecuperabili pericolosi e pertanto allontanati dalla società - affermano il segretario generale Maurizio Palombi e il dirigente sindacale Massimiliano Mastroianni - la scrivente rappresentanza sindacale, con nota del 5 maggio, si era attivata nel richiede alla direzione strategica ufficiale informativa circa le insistenti indiscrezioni che asserivano una probabile interruzione del sevizio, determinata dalla carenza di personale».

La Uil Fpl, inoltre, chiede di «fare chiarezza sull'attuazione di un piano strategico aziendale da intraprendere, come nuove assunzioni e ricognizione del personale da assegnare, mediante mobilità interna al fine di continuare a garantire l'assistenza psichiatrica». Obiettivo dell'intervento è smuovere le acque anche di fronte «a un palesato silenzio assordante della direzione strategica e dello stesso dipartimento di Salute mentale e patologie da dipendenza». La Uil chiede «valevoli scelte» per «assicurare il servizio».

La nota dei sindacalisti Palombi e Mastroianni conclude così: «la pazzia non è solo una forma di alterazione permanente o temporanea delle facoltà mentali, dal momento che la vera alienazione per l'intera società sarebbe assistere all'inerzia delle istituzioni che, per motivi ignoti, non intervengono dinanzi ad una tematica solidale, quale la salute!».