Un tir carico di bobine di ferro si ribalta. Lievemente ferito il conducente del mezzo pesante e fortunatamente nessun altro mezzo coinvolto nel sinistro. L'incidente si è verificato ieri pomeriggio intorno alle 15. Il tir percorreva via Caragno diretto verso l'asse attrezzato quando, giunto in località Campo Grande, non lontano dal confine con Pofi, per cause al vaglio dei carabinieri, si è ribaltato sul lato opposto alla guida. Alcune delle grandi bobine di cavi di ferro sono cadute sull'area verde, oltre il bordo della strada. Come abbiamo detto, nel sinistro non sono stati coinvolti altri mezzi e il ribaltamento è avvenuto dalla parte del terreno che fiancheggia la via provinciale. Sul luogo sono intervenuti i militari del Nucleo radiomobile di Pontecorvo e gli operatori del 118. I sanitari hanno soccorso l'autista del mezzo pesante e l'hanno trasportato in codice giallo all'ospedale di Cassino. Il camionista lamentava dolori alla spalla, ma fortunatamente non dovrebbe avere riportato gravi traumi. I carabinieri hanno effettuato i rilievi e assicurato il controllo del traffico, facendo transitare le auto in senso alternato. L'incidente, quindi, ha prodotto conseguenze limitate e non gravi.

Quasi certamente, l'autista del tir ha perso il controllo del mezzo, uscendo fuori strada e ribaltandosi di lato senza coinvolgere altri veicoli e soprattutto persone. L'autotrasportatore, probabilmente, se la caverà con pochi giorni di prognosi. Ovviamente, il tir e il materiale trasportato sono stati danneggiati, ma sarebbe potuta andare peggio. La provinciale Caragno è spesso percorsa da mezzi pesanti e auto che raggiungono la zona industriale o si spostano da un Comune all'altro, e capita che si registrino incidenti, per cui è opportuno percorrere l'arteria con molta attenzione, rispettando i limiti di velocità ed evitando distrazioni. Il traffico intenso, soprattutto in certe fasce orarie e il transito di camion innalza i rischi, quindi la cautela al volante può ridurre i pericoli.