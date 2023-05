Il maltempo rischia di far saltare la festa prevista sabato prossimo al Parco Matusa per la promozione in serie A (la terza) del Frosinone Calcio. Le previsioni meteo infatti annunciano pioggia. L'evento, organizzato dal Comune di Frosinone, è fissato per le 19.30. Tutti i protagonisti invitati: presidente, dirigenti, allenatore, giocatori. Il titolo della manifestazione: "Frosinone in FestA". Con l'immancabile A maiuscola. Conduzione affidata a Mary Segneri. Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha scritto a proposito dell'impresa sportiva della squadra di Maurizio Stirpe: «Frosinone può vantare – a differenza di città più popolose rispetto ai nostri 46.000 abitanti - di possedere il terzo stadio di ultima generazione in Italia (al pari, cioè, di quello della Juventus e dell'Udinese), realizzato in appena 18 mesi, concepito per ospitare ogni genere di evento. Tutto ciò è stato possibile grazie alla partnership tra Comune, con allora alla guida il sindaco Nicola Ottaviani, e privato, rappresentato dalla società del Frosinone calcio del patron Maurizio Stirpe. Con il ritorno del Frosinone calcio in Serie A, la città e l'intera provincia si avvarranno di una vetrina formidabile con cui continuare a promuovere la determinazione, la passione e l'unicità della nostra terra».

Adesso però il maltempo può determinare il rinvio della manifestazione. Sempre per sabato 20 maggio è stata convocata una seduta straordinaria del consiglio comunale. Un solo punto all'ordine del giorno: conferimento della cittadinanza onoraria alla squadra del Frosinone Calcio. La seduta inizierà alle ore 18. Questo appuntamento è naturalmente confermato.