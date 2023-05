Furti in pieno giorno nella periferia del paese, dove i ladri hanno preso di mira due abitazioni. Ricco il bottino per oltre ventimila euro in una casa e circa diecimila nell'altra. I colpi sono stati messi a segno nella mattinata di mercoledì scorso. Non è escluso che sia stata un'unica banda a ripulire entrambe le case, anche perché pare che sia stato registrato prima il furto in un casale intorno alle 10 del mattino, poi in un'altra abitazione non lontana. I ladri sono entrati in azione approfittando dell'assenza dei proprietari. Nel casale, dove fra l'altro ha sede un'azienda agricola di famiglia, non c'era nessuno. I malviventi hanno forzato la finestra di una camera da letto, sono entrati e hanno iniziato a frugare. Hanno preso oro, denaro, pezzi di alta gioielleria, per un valore complessivo di circa ventimila euro poi, velocemente, si sono dati alla fuga.

Hanno potuto agire indisturbati in quanto, per oltre un'ora, la padrona di casa si era assentata. Pertanto, hanno avuto il tempo di aprire armadi, cassetti e cercare ovunque. Un furto ben pianificato, messo a segno da mani esperte e organizzate, per agire velocemente, cercando nel modo e nei posti giusti. Amara la sorpresa per la donna che al rientro ha subito notato la finestra della camera da letto aperta. Insospettita e preoccupata è entrata e ha scoperto l'accaduto. I ladri, molto probabilmente gli stessi, hanno colpito anche in un'altra abitazione periferica, approfittando sempre dell'assenza dei padroni di casa. Hanno agito con analoghe modalità e portato via un bottino del valore circa di diecimila euro tra denaro e oro.

Dopo la denuncia, i carabinieri di Ceccano hanno avviato le indagini. Purtroppo la vulnerabilità delle case è alta, i ladri agiscono anche in pieno giorno, approfittando dell'assenza degli inquilini, oppure con la complicità del buio magari mentre le persone dormono. In genere fuggono se scoperti, altrimenti frugano, mettono a soqquadro le stanze e, oltre a rubare preziosi o denaro, causano non pochi danni. Dunque, è opportuno proteggersi con l'allarme, lasciando liberi i cani da guardia e prestando attenzione alle presenze sospette da segnalare alle forze dell'ordine.