A bombazza 100% Brumotti torna, con cameraman al seguito, nel capoluogo ciociaro. Insieme a lui un complice che finge di essere interessato all'acquisto di droga. Siamo nella zona Cavoni, nella parte bassa del capoluogo.

Le immagini mandate in onda nel servizio del tg satirico di Canale 5 Striscia la Notizia, nella puntata di lunedì scorso, lasciano poco spazio all'immaginazione.

La consegna di dosi di cocaina viene immortalata da una telecamera nascosta. Poi l'arrivo dell'inviato di Striscia Brumotti, ma le persone su cui si accendono i riflettori negano ogni cosa. Dallo spaccio, alla attività illecita in una delle zone spesso alla ribalta della cronaca per reati di detenzione di sostanza stupefacente. Infine l'arrivo dei carabinieri, contattati proprio da Brumotti e la perquisizione dei militari che hanno scovato in un'auto, una Renault Scenic, numerose dosi di stupefacente di vario tipo pronte per la vendita.

Nello specifico: 146 involucri contenenti cocaina e 4 bustine, contenenti hashish. Erano nascosti in due borsellini portamonete.

Rinvenute anche banconote da 20 a 10 euro. Per un cinquantunenne e un cinquantottenne, il 20 aprile scorso, si sono aperte le porte del carcere con l'accusa di "detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio".

Il servizio

Il servizio di Brumotti è andato in onda l'altra sera su Striscia. L'inviato specifica che già era stato, nel 2022, a Frosinone, in un'altra piazza dello spaccio. Ora un nuovo blitz in un'altra zona, poco distante da quella già finita sotto i riflettori un anno fa.

Nel servizio si vede prima la consegna di dosi di cocaina al "finto" assuntore e poi l'arrivo con tanto di telecamera a seguito, questa volta non nascosta, di Brumotti che incalza un uomo. Quest'ultimo nega tutto. Poco dopo l'arrivo dei militari che avviano subito tutti gli accertamenti del caso e le perquisizioni.

Perquisizioni che portano a scovare dosi di cocaina nascoste in auto e denaro e all'arresto, come detto, di cinquantunenne e di un cinquantottenne, difesi dagli avvocati Luigi Tozzi e Marco Maietta.