Una storia a lieto fine quella vissuta da Licia Pietroluongo, dirigente scolastica del Liceo Classico "Carducci" e da suo marito Gaetano Rossi. La coppia, fresca di matrimonio, ha deciso di trascorrere la luna di miele in Messico. Una pausa romantica rovinata da un episodio spiacevole: il primo maggio, mentre si trovavano sulle limpide acque della baia di Akumal, Gaetano ha smarrito la sua fede nuziale, benedetta appena pochi giorni prima del viaggio, il 24 aprile.

Fortuna vuole che in quella stessa spiaggia, un signore canadese, mentre provava ad avvistare qualche tartaruga marina, notò qualcosa brillare sotto il fondo dell'oceano. Così si è tuffato e si è reso conto che quella che aveva tra le sue mani era proprio la fede nuziale con inciso il nome di Licia. Per ritrovare la coppia, ha lanciato un appello sui social, ricondiviso da migliaia di persone, fino a quando quel messaggio non è arrivato sul profilo di Licia. I due si sono subito messi in contatto e presto la dirigente scolastica potrà recuperare il prezioso anello.