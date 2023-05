Condanna a 16 anni di reclusione, rispetto ai 30 anni chiesti dal Procuratore generale. Si è concluso ieri pomeriggio a Roma davanti ai giudici della Corte d'Assise d'Appello il processo nei confronti di Daniele Cestra, 46 anni, originario di Sabaudia, accusato e condannato in primo grado a 30 anni, con l'accusa di aver ucciso, all'interno della casa circondariale di Frosinone, il compagno di cella Peppino Mari, originario di Sgurgola. Ieri al termine della camera di consiglio durata oltre tre ore, dopo le arringhe del collegio difensivo composto dagli avvocati Angelo Palmieri e Sinuhe Luccone che hanno cercato di scardinare le accuse, i giudici hanno letto il dispositivo e hanno ridotto la pena: è stata dimezzata rispetto ai 30 anni di primo grado.

Non erano mancati i colpi di scena nel corso del processo: lo scorso febbraio quando tutti attendevano la sentenza i giudici avevano emesso un'ordinanza stabilendo una perizia medica.

Quasi un anno fa, nel giugno del 2022 era stata la Corte d'Assise del Tribunale di Frosinone ad emettere la sentenza relativa al duplice omicidio nel carcere del capoluogo ciociaro di Pietro Paolo Bassi. L'uomo era stato trovato impiccato il 24 marzo 2015, deceduto il 15 giugno successivo, e Peppino Mari, morto impiccato il 17 agosto del 2016. I due detenuti erano compagni di cella di Cestra.

Nel corso del processo di primo grado la Corte d'Assise rispetto alla richiesta dell'ergastolo formulata dal pm Vittorio Misiti, aveva condannato Cestra a 30 anni per il solo omicidio di Mari, mentre per quello di Bassi, l'imputato era stato assolto. Il quadro processuale di Cestra era molto complesso e la Corte aveva riconosciuto anche la recidiva (Cestra era stato condannato a 18 anni per l'omicidio di Anna Vastola a Borgo Montenero). La difesa aveva sempre contestato la perizia medico legale sulle cause della morte delle due vittime, risultata decisiva per la condanna dell'uomo, chiedendone la nullità. E così aveva proposto appello.

Ieri in aula è stato ascoltato il perito della Corte d'Assise il medico Liviero, e il consulente della difesa Manciocchi, il procuratore generale aveva chiesto la conferma della condanna a 30 anni per Cestra per l'omicidio Mari.

Quando saranno depositate le motivazioni della sentenza la difesa presenterà ricorso in Corte di Cassazione.