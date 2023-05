Spese pazze in abbazia, assolti pochi minuti fa l'ex abate di Montecassino, Pietro Vittorelli, e il fratello Massimo. Le discussioni iniziate poco dopo le 12.30 sono andate avanti fino alle 16 circa. Poi la camera di consiglio e la sentenza. L'inchiesta, lo ricordiamo, aveva travolto la comunità benedettina e quella cassinate nel novembre del 2015, con un costrutto accusatorio piuttosto importante: le accuse facevano riferimento a quei 500.000 euro destinati a opere caritatevoli o di culto e che, invece, per i magistrati di Roma sarebbero stati "dirottati" verso viaggi e lussi. All'abate emerito viene contestata un'ipotesi di appropriazione indebita. A suo fratello Massimo, (con il quale Vittorelli aveva un conto cointestato) era stata mossa l'accusa di riciclaggio. Pochi minuti fa a Roma la sentenza.