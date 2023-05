Nuovi avvistamenti di cinghiali a poca distanza dal centro. Una mamma con i cuccioli al seguito è stata vista in zona Rava Rossa, alle spalle della cattedrale Santa Maria Assunta, ai piedi del sentiero che porta al castello che sovrasta la città volsca. L'appello a prestare attenzione rivolto a chi percorre il sentiero è diventato subito virale sui social, ma alcuni cittadini chiedono che vengano installate le gabbie per cinghiali anche in questa zona centrale.

Le prime gabbie sono state posizionate il mese scorso nei pressi del convento dei Padri passionisti. Il presidente del comitato di quartiere, Daniele Urbano, aveva segnalato la presenza degli animali in grande quantità già da diverso tempo. Il Comune ha così provveduto a contattare una ditta specializzata che ha collocato quattro gabbie: due nella zona di Sant'Apollonia e due in quella di San Giorgio. Qui i residenti sembrano non lamentarsi più della presenza dei cinghiali in quell'area dato che già numerosi esemplari sono stati catturati e portati via.

In centro, invece, per il momento sono stati posizionati soltanto i cartelli che avvisano della presenza degli animali, come anticipato nei giorni scorsi dal comandante della polizia locale Dino Padovani. Sono stati collocati in diverse aree della città, anche sulla scalinata che porta alla Madonna delle Grazie, in questo mese molto frequentata dai fedeli che ogni mattina presto raggiungono la collina per pregare nella chiesa della Madonna delle Grazie. Un "mese mariano" anomalo, con la paura dei cinghiali che incombe, considerato che proprio lì, all'inizio degli scalini che portano alla chiesa, il mese scorso un cagnolino che accompagnava due ragazze venne aggredito da un cinghiale e ridotto in gravi condizioni. Proprio in quel punto è stato posto un cartello che indica il potenziale pericolo invitando a fare attenzione. Una zona frequentata da chi ama camminare e dai tanti fedeli che salgono alla Madonna delle Grazie. Da qui l'invito alla massima prudenza e il consiglio di percorrere il sentiero sempre in compagnia di qualcuno.