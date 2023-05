Via Garigliano, la bonifica dei rifiuti tanto attesa è ancora in corso. Determinante il lavoro in questi ultimi mesi dell'assessorato all'ambiente del Comune di Cassino, guidato politicamente da Pierluigi Pontone. Un lavoro di squadra durato oltre sei mesi, con il coinvolgimento dell'Associazione nazionale Sanità militare Italiana, (Ansmi) Sezione provinciale con sede a Cassino, assessorato all'Ambiente del Comune di Cassino, Polizia locale, carabinieri Nucleo radiomobile, polizia di Stato del Commissariato di Cassino e organi di informazione. "Con decenni di ritardo, questa mattina nell'area di via Garigliano è in corso bonifica. Rifiuti speciali e scarti normalmente presenti come una comune discarica e lasciati sotto le finestre come fosse normalità" ha spiegato il presidente Edoardo Grossi. "Oggi l'area sarà liberata dai rifiuti dagli uomini della società De Vizia Transfer, che ha ricevuto l'appalto dall'Ater per la bonifica.

Speriamo che venga altresì igienizzata dalla presenza di una colonia di ratti e patogeni" aggiunge.