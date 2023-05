Monsignore Nino Di Stefano, vicario in carica della diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino e parroco di San Valentino a Ferentino, domani celebrerà la messa solenne per l'anniversario della sua ordinazione sacerdotale ricevuta da Papa San Paolo VI il 17 maggio del 1970. Alle 17.30 nella parrocchia di San Valentino si terrà la recita del rosario per il mese mariano e a seguire alle 18 la messa solenne per l'anniversario. Don Nino è stato uno dei sacerdoti più "social" durante il lockdown e continua anche ora ad entrare nelle case dei parrocchiani e non solo.

Nelle precedenti celebrazioni per l'anniversario don Nino ha sottolineato l'importanza di «vivere il nostro cammino cristiano, con l'aiuto del Signore, della comunità diocesana e parrocchiale». Comunità che sono sempre vicine a don Nino, ringraziandolo per il servizio umile e generoso che ha compiuto in tutti questi anni. Monsignore Di Stefano ha sempre ringraziato tutti i fedeli invitandoli ad aiutarlo «a ringraziare il Signore per questo dono ricevuto in piazza San Pietro da San Paolo VI il 17 maggio 1970. Un momento, quello dell'anniversario dell'ordinazione sacerdotale, che ci ricorda della nostra fedeltà al Signore».