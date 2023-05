Due email e nel giro di pochi minuti una studentessa del Cassinate si è vista "scippata" del suo bonus cultura. Con il dubbio di aver fornito lei stessa, ignara di tutto, i documenti che poi potrebbero essere stati usati per compiere il furto. Sì, perché qualche giorno prima la stessa ragazza aveva ricevuto un messaggio sul telefonino che la invitava a fornire documenti d'identità necessari per completare l'iter della candidatura al Servizio civile universale, a cui si era iscritta.

Insospettita, ma non abbastanza da rifiutarsi, di fronte alle insistenze di chi dall'altra parte evidentemente cercava di persuaderla ad arte, la studentessa si è lasciata convincere e ha spedito i documenti con i suoi dati sensibili. Poi, non ci ha pensato più. Fino a qualche giorno fa, quando una prima e-mail l'ha avvertita che era stato creato un buono del valore di quattrocentottanta euro. Poi, nel giro di pochi minuti, una seconda e-mail che confermava la convalida del voucher.

Generato da poche settimane, il bonus cultura della ragazza era praticamente quasi ancora intero. Aveva speso appena venti euro del contributo dello Stato di cinquecento euro destinato ai diciottenni per acquistare biglietti del cinema, libri, concerti e altri prodotti legati alla sfera culturale.

Dal racconto della giovane sembra proprio che si tratti della truffa in merito alla quale lo stesso Consorzio del Cassinate per i Servizi sociali aveva lanciato l'allarme cercando di informare i cittadini e i candidati ai progetti del Servizio civile universale diramando, tre settimane fa, una nota, che avvertiva: «Sta girando un messaggio spam sui social, in cui un tizio con tanto di nome e cognome chiede di inviare ad un indirizzo di posta elettronica o sulla chat di WhatsApp dei documenti come la tessera sanitaria o la carta d'identità; non fatelo, è uno spam, non è stato inviato dal Consorzio dei Servizi sociali né dai Comuni».

La giovane cassinate ha immediatamente presentato formale denuncia presso il Commissariato di Polizia di Cassino.

Un'esperienza bruttissima per la neomaggiorenne: «Ancora non riesco a credere a quanto accaduto. Spero almeno che la mia storia possa servire ad altri ragazzi a non finire nella rete della stessa truffa».