Droga in carcere fatta recapitare direttamente con i droni. Oppure lanciata dalla zona di Monte Maggio durante le ore di passeggio dei detenuti. L'ultimo sequestro effettuato dalla Polizia penitenziaria di Cassino ha consolidato questa ipotesi: spesso droga e cellulari arrivano dall'alto, riuscendo così a bypassare i serrati controlli degli stessi agenti.

Durante una perquisizione a sorpresa sono stati infatti rinvenuti un cellulare di circa quattro centimetri e degli psicofarmaci avvolti in carta velina e nascosti all'interno di una delle celle del San Domenico. Dopo i sequestri, è partita una indagine per stabilire come il materiale illegale sia stato introdotto. Come sempre più di frequente succede, plausibile l'utilizzo di droni. Ma non è possibile neppure escludere un'altra tecnica: il lancio del materiale dalla zona che si trova alle spalle del carcere. Ovviamente previo accordo con chi, dall'esterno, a una data ora - in corrispondenza delle passeggiate concesse agli ospiti dell'istituto - lancia quanto promesso e poi fugge. Spesso gli agenti trovano dosi e altri oggetti nelle aree perimetrali: i resti di un tentativo fallito.

A volte, però, il "trucco" riesce. Così, durante le perquisizioni, spuntano sostanze e strumenti hi-tech piccolissimi e sempre più sofisticati. Ben lontana la strategia di occultare tutto nei viveri, tra mozzarelle "farcite" e carne "condita": cambiano i tempi e anche gli strumenti. L'attenzione degli agenti è - però - sempre massima. Solo alcune settimane prima, il sequestro di alcuni agenti da parte di tre detenuti stranieri che hanno tentato una rivolta: un tentativo soffocato grazie all'abnegazione del personale.

Proprio a loro è andato il plauso il delegato provinciale del Sappe, Italo Velardo, che ha voluto esprimere sentite congratulazioni e un forte compiacimento per il lavoro svolto. Ma ha allo stesso tempo ribadito l'esigenza di rafforzare la pianta organica e l'adozione di altre misure, come l'utilizzo di reti nelle aree esterne per impedire l'invio di dosi e materiale dall'alto.