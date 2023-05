Sale il numero dei feriti coinvolti nello schianto avvenuto poco dopo le 19 in A1, nel tratto compreso tra Cassino e Pontecorvo. Trasferita a Roma, per precauzione, una bimba di 5 mesi che era in auto con i genitori. In ospedale per le visite del caso i coniugi e pure il conducente di un'altra vettura. Tutti, fanno sapere gli operatori, non gravi. L'impatto sarebbe avvenuto tra due Fiat 500L, coinvolgendo un terzo mezzo. Sale, dunque, a quattro il numero delle persone che hanno fatto ricorso alle cure dei medici. La piccola, nonostante lo choc iniziale, non corre pericolo di vita.

Violento incidente in autostrada. Tre mezzi coinvolti e due feriti 1 ora fa Violento schianto in A1 poco fa tra Cassino e Pontecorvo: tre mezzi coinvolti, due feriti e traffico in tilt. L'incidente avvenuto poco fa in autostrada ha fatto già registrare oltre due chilometri di coda. In un primo momento, secondo le prime informazioni trapelate, si è pensato al peggio vista la dinamica. Ma per fortuna sembrerebbe che i feriti non siano in pericolo di vita. Sul posto gli agenti della Sottosezione A1 di Cassino, che stanno eseguendo gli accertamenti dovuti e che dovranno ricostruire l'esatta dinamica. Con loro i vigili del fuoco e il personale del 118. di: Cdd