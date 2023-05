Violento schianto in A1 poco fa tra Cassino e Pontecorvo: tre mezzi coinvolti, due feriti e traffico in tilt. L'incidente avvenuto poco fa in autostrada ha fatto già registrare oltre due chilometri di coda. In un primo momento, secondo le prime informazioni trapelate, si è pensato al peggio vista la dinamica. Ma per fortuna sembrerebbe che i feriti non siano in pericolo di vita. Sul posto gli agenti della Sottosezione A1 di Cassino, che stanno eseguendo gli accertamenti dovuti e che dovranno ricostruire l'esatta dinamica. Con loro i vigili del fuoco e il personale del 118.