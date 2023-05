È in corso il voto per le elezioni comunali in quattordici Comuni della provincia di Frosinone. Secondo l'ultima rilevazione dal portale Eligendo l'affluenza alle 19 è al 43,73%. Tra tutti i Comuni solo ad Anagni e a Ferentino è previsto il turno di ballottaggio qualora nessuno dei candidati dovesse raggiungere il 50% più uno dei voti. Ad Anagni l'affluenza è 47,55. Mentre a Ferentino è al 41,08%. Alle 12, invece, aveva votato il 15,20% degli aventi diritto. Rispetto al 53,66% della scorsa tornata elettorale l'affluenza è leggermente calo, anche se cinque anni fa il voto era concentrato in un'unica giornata. Mentre stavolta i seggi restano aperti per due giorni: fino alle 23 di oggi e anche domani dalle 7 alle 15. A seguire lo spoglio.

