Tutto è pronto per l'inaugurazione del murale dedicato a Thomas Bricca, realizzato in Via Aldo Moro. Sul posto sono presenti tanti giovani, molti amici di Thomas, con palloncini bianchi. Non mancano le istituzioni, a partire dal sindaco Maurizio Cianfrocca, dal vicesindaco Roberto Addesse e diversi consiglieri comunali.