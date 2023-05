Seggi aperti in quattordici Comuni della Ciociaria. C'è tempo fino a domani alle 15 per esprimere la propria preferenza. Si vota per eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale che governerà per i prossimi cinque anni. Tra tutti solo Anagni e Ferentino sono gli unici due dove, se nessuno dei candidati a sindaco raggiungerà il 50% più uno dei voti al primo turno, sarà necessario il turno di ballottaggio. Lo spoglio inizierà domani subito dopo la chiusura dei seggi.

