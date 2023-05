Tre giovani feriti dopo un rocambolesco incidente avvenuto questa mattina alle prime luci dell'alba sulla rotatoria della bretella Schito-Colle D'arte a Sora, spesso teatro di incidenti stradali. L'impatto, alle 5 di questa mattina, è avvenuto tra una Lancia Ypsilon, guidata da un ragazzo di ventiquattro anni di Isola del Liri e una Nissan Qashqai guidata da un giovane sorano di ventitré anni in auto con un venticinquenne. Sul posto la macchina dei soccorsi: ambulanze, automedica, vigili del fuoco del distaccamento di Sora e carabinieri. I tre ragazzi hanno riportato diverse ferite a causa del violento impatto. Sono stati trasferiti al nosocomio sorano per le cure del caso. Ad arrivare su viale San Domenico anche i carroattrezzi per rimuovere le vetture.