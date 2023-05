Problemi di viabilità in località Casavitola, più precisamente, in zona Fontana Raglia. A destare preoccupazione una vera e propria sequela di voragini. Questi grandi e profondi "buchi" sono stati sì segnalati con un nastro bianco e rosso da chi di dovere, ma i residenti chiedono interventi risolutivi. L'annosa problematica è stata portata a conoscenza dell'ufficio tecnico e i residenti restano in attesa di una soluzione definitiva che serva a ripristinare una viabilità regolare e soprattutto una percorribilità sicura per i cittadini tutti. La strada infatti, per evidenti impossibilità e pericolosità di transito, è stata chiusa al passaggio veicolare da circa un mese. Azione necessaria ma non certo risolutiva. Stessa sorte che è toccata anche ai mezzi agricoli che ora si vedono costretti a non poter più accedere ad un'arteria che, seppur secondaria, è sempre stata di pubblica utilità.

Per i proprietari inoltre, allo stato attuale risulta impossibile raggiungere i propri terreni, specialmente a vocazione agricola. Un problema non da poco che per i residenti ha bisogno di una soluzione da attuare quanto prima; lamentano infatti l'impossibilità di raggiungere le loro proprietà in totale sicurezza con tutti i danni che ne conseguono.