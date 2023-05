Lutto nel mondo della cultura ciociara, è morto l'aquinate Costantino Jadecola, storico, giornalista e scrittore. Classe 1940, Costantino Jadecola è stato memoria storica della provincia di Frosinone. A lui dobbiamo 34 libri di storia locale tra cui i capolavori "Linea Gustav" e "Mal'aria". L'ultimo, "Storie Aquinati", lo aveva presentato a gennaio nella sala consiliare del Comune di Aquino. La sua vita è sempre stata scandita dalla passione per la storia e la scrittura. Lavorava in banca ma iniziò a scrivere per i quotidiani "Il Tempo", poi collaborò con "Il Messaggero" fino al "Secolo d'Italia", poi "Il Giornale d'Italia". Senza dimenticare la collaborazione con i quotidiani locali. La sua cultura e continue ricerche storiche del territorio lo portano anche sul piccolo schermo. Ha collaborato con Teleuniveso in tante occasioni: fu tra i primi anchorman quando nel 1978 quando nacque l'emittente, poi negli anni 80 con la trasmissione "Incontri" e negli anni 90 con "Linea Gustav" e "La guerra giorno per giorno".

Recentemente era tornato sugli schermi per lo speciale sulla Seconda Guerra Mondiale "Popoli contro a Cassino - Una guerra allo specchio". Se ne va un uomo di immensa cultura che ha immortalato la storia della provincia di Frosinone sulle pagine di quotidiani locali e nazionali, su quelle dei libri e in televisione. Tutta la comunità aquinate piange uno dei sui concittadini più illustri. «Esprimo il dolore di Aquino, che è sgomenta, per l'improvvisa scomparsa dell'amico Costantino Jadecola – ha commentato il sindaco, Libero Mazzaroppi - Nessuno, su tutto il territorio, avrebbe mai voluto che arrivasse un giorno come questo. Siamo attoniti e tristi perché va via uno dei più grandi uomini di cultura che è stato, ricoprendo diversi ruoli, anche amministratore della nostra città. Addio dottore carissimo, ci uniamo al pianto delle tue care figliole Federica e Carla, dei tuoi cari tutti. La tua città, la tua terra e tutta la tua gente che hai tanto amato non ti dimenticheranno mai». I funerali si terranno domani pomeriggio alle 15, nella basilica cattedrale di San Costanzo e San Tommaso ad Aquino.