Commosso saluto questa mattina per Maurizio Carpentieri, decano del soccorso alpino, morto lunedì scorso. I funerali del settantaduenne sono stati celebrati nella chiesa del Santissimo Salvatore a Collepardo. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. Diversi anche i messaggi di ricordo di amici e colleghi.

Commosso il ricordo anche del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico Lazio. «Maurizio è stato un membro prezioso della squadra, ha contribuito in modo significativo alla missione di salvare vite umane in montagna. Un esempio per tutti». Condoglianze alla famiglia, inoltre, dal sindaco di Collepardo, Mauro Bussiglieri.