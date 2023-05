Il primo maggio 2023 è una data già entrata nella storia del capoluogo. La terza promozione in serie A del Frosinone calcio ha rappresentato una scarica di adrenalina per una città che si riconosce ormai da tempo nelle imprese sportive della squadra del presidente Maurizio Stirpe. Il Comune ha deciso di celebrare l'evento sotto ogni punto di vista. Per sabato 20 maggio è stata convocata una seduta straordinaria del consiglio comunale. Un solo punto all'ordine del giorno: conferimento della cittadinanza onoraria alla squadra del Frosinone Calcio.

La seduta inizierà alle ore 18. Dopo questo appuntamento, sempre sabato 20 maggio a partire dalle 19.30, festa grande al Parco Matusa. Naturalmente saranno presenti tutti: presidente, dirigenti, allenatore, giocatori. Significativo il titolo della manifestazione voluta dal Comune: "Frosinone in FestA". Con l'immancabile A maiuscola. Conduzione affidata a Mary Segneri.

Sul palco saliranno tutti, a raccontare una "favola" che ha il sapore dell'impresa. Sotto ogni punto di vista. Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha scritto nei giorni scorsi: «Frosinone può vantare – a differenza di città più popolose rispetto ai nostri 46.000 abitanti - di possedere il terzo stadio di ultima generazione in Italia (al pari, cioè, di quello della Juventus e dell'Udinese), realizzato in appena 18 mesi, concepito per ospitare ogni genere di evento.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla partnership tra Comune, con allora alla guida il sindaco Nicola Ottaviani, e privato, rappresentato dalla società del Frosinone calcio del patron Maurizio Stirpe. Con il ritorno del Frosinone calcio in Serie A, la città e l'intera provincia si avvarranno di una vetrina formidabile con cui continuare a promuovere la determinazione, la passione e l'unicità della nostra terra».